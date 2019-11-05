Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии

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Песков: виновные в убийстве главы ЦПЭ полиции Ингушетии и его брата должны быть найдены 

ТАСС + ещё 8 21 минуту назад
Давать оценки работе следователей по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева пока рано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давать какие-либо оценки действиям следствия по истечении нескольких дней абсолютно неверно", — отметил он. "Идет работа, нужно дождаться ее результатов", — добавил представитель Кремля.
"Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", — подчеркнул Песков. Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину было доложено об этом резонансном преступлении.
Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для его розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы.
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Теги:
Политика , Видео , Криминал , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МВД , Республика Ингушетия
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