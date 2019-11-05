Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии

Песков: виновные в убийстве главы ЦПЭ полиции Ингушетии и его брата должны быть найдены

Давать оценки работе следователей по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева пока рано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Давать какие-либо оценки действиям следствия по истечении нескольких дней абсолютно неверно", — отметил он. "Идет работа, нужно дождаться ее результатов", — добавил представитель Кремля.

"Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", — подчеркнул Песков. Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину было доложено об этом резонансном преступлении.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для его розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы.