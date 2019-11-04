Путин назначил главного казачьего атамана РФ 

Указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества издал президент Владимир Путин. Также он поручил кабмину дать организации субсидии и площади в Москве.
Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Другим указом глава российского государства утвердил устав казачьей структуры, а также поручил правительству разместить её штаб в Москве и предоставить субсидии за счёт бюджета.
Ранее стало известно, что власти Москвы создали особые условия благоприятствования для Центрального казачьего войска (ЦКВ). Чиновники решили сдать казакам помещения в центре столицы за сумму, оказавшуюся в 17 раз ниже рыночной стоимости. Договор между мэрией и организацией был заключён в сентябре 2015 года сроком на 49 лет, но в 2019 году правительство Москвы подало в суд с требованием взыскать с казаков долги в размере 2,86 млн рублей.
Как писал News.ru, в ноябре 2018 года на заседании в храме Христа Спасителя собрались около 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск страны, которые единогласно проголосовали за создание Всероссийского казачьего общества.