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Президент снял с должности арестованного генерала МВД 

Российская Газета + ещё 1 15 минут назад
Генерал-майор полиции Александр Мельников освобожден от должности первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России.
Как напоминает РИА Новости, Александр Мельников был задержан по делу о покушении на крупное мошенничество. Из материалов дела следует, что Мельников обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в правоохранительных органах, потерпевший предприниматель передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом. В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги поступили через некого Викола, при передаче денег, состоявшейся 22 августа, были задержаны трое предполагаемых посредников.
Всего указом главы государства от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК. Также президент России Владимир Путин присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора, еще двое получили погоны генерал-лейтенанта. Звания генерал-майора полиции получили девять человек — Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов​​​.
Звания генерал-майоров внутренней службы присвоены Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву. Два человека получили звания генерал-майоров юстиции — Александр Вохмянин и Михаил Зеленский. Также указом президента звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну.
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Теги:
Политика , Видео , Андрей Подолян , Михаил Киселев , Михаил Зеленский , Михаил Давыдов , Александр Князев , Алексей Попов , Владимир Путин , Александр Мельников , МЧС , МВД , РИА Новости
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