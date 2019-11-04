Путин разрешил сажать за нелегальную миграцию

Президент России разрешил сажать организаторов нелегальной миграции

Президент Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения. Такие преступления будут квалифицироваться как уголовные.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым нормам, организация незаконного въезда в страну, транзита или пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства должностным лицом будет караться лишением свободы на срок до семи лет, передаёт «Интерфакс». Кроме этого предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или дохода осужденного за период до трёх лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее в Москве, как писал News.ru, двое бывших полицейских и их сообщники предстали перед судом за коррупцию и взятки. Среди прочего они поставили на фиктивный учёт более 64 тысяч иностранных граждан.