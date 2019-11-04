Путин назвал условие успешного развития России

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал основу успешного развития России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 57 минут назад
Президент Владимир Путин заявил, что для успешного развития России необходимо сплоченное общество.
«Самая прочная, надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей», — заявил Путин, указав, что «беречь эти традиции завещано всей историей великой страны», передает ТАСС.
Президент также отметил, что русский мир и культура всегда открыты к сотрудничеству и взаимодействию. «Русский мир и русская культура всегда открыты к сотрудничеству, взаимодействию и всеобщему процветанию», — сказал он.
«Хотел бы отметить, что все составляющие русского мира всегда обращены вовнутрь себя и всегда очень многогранны. Изначально русская культура и русское государство становились на ноги как многонациональные и многоконфессиональные. Так русский мир выглядит внутри себя и так он проявляет себя вовне», — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Многие иностранцы, участвующие в церемонии поблагодарили президента за награды и вспомнили о годах, проведенных в России. Так, гендиректор театра «Колон» (Аргентинская Республика) Мария Виктория Алькарас рассказала о русских прабабушке, бабушке, дедушке и маме, отметив, что «они научили любить русское искусство, музыку, балет, историю, традиции, русские народные танцы, сказки и тарелку настоящего борща, пельмени, блины или просто кусок хлеба с маслом и настоящую селедку».
А почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон поблагодарил «за высокую награду, а также за прекрасное образование, полученное в МГУ, за красавицу-жену, которую нашел в Москве, и за многое другое, что дала Россия».
Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил проживающих за границей соотечественников за создание атмосферы доверия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД Эстонии выступил против визита президента в Москву на День Победы МИД Эстонии выступил против визита президента в Москву на День Победы Захарова рассказала про пять минут, которые «подвели The New York Times под фейк» Захарова рассказала про пять минут, которые «подвели The New York Times под фейк» Песков объяснил жест Путина на просьбу выделить 451 млн рублей Песков объяснил жест Путина на просьбу выделить 451 млн рублей
Комментарии262 
Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин , МГУ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Киану Ривз показал любимую женщину
Киану Ривз показал любимую женщину
«Великой Европы не существует без России»
«Великой Европы не существует без России» 32
В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой
В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой 4
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Видео
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
02:10
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
Украина Политика
Путин назвал условие успешного развития России
01:19
Путин назвал условие успешного развития России
Политика
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
02:43
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Политика Другое
«Великой Европы не существует без России»
00:26
«Великой Европы не существует без России»
В мире
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
01:19
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Погода Новости Москвы
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Украина
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение