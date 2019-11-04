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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 

Вести.Ru 43 минуты назад
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Фото: ТАСС
В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии вместе с главой государства участвовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и другие представители конфессий.
Президент и религиозные руководители побеседовали и сделали совместный фотоснимок, пишет ТАСС.
День народного единства празднуют с 2005 года. В этот день россияне чтут память освободителей Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Президент России 4 ноября награждает за заслуги в области науки и искусства, а городах проходят шествия, массовые мероприятия и реконструкции.
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Теги:
Политика , Дмитрий Пожарский , Кузьма Минин , Равиль Гайнутдин , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , Совет муфтиев России , ИТАР-ТАСС
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