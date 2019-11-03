Песков рассказал об отношении Путина к Орбану

"Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина", — сказал Песков.

Он также отметил, что Орбан человек мудрый с богатейшим опытом, "суверенный в своем базисе, во всех подходах и прагматичный". И добавил, что именно эти качества импонируют Путину.

Кроме того, Песков подчеркнул, что, несмотря на потребности Венгрии в углеводородах, больше половины которых обеспечиваются за счет поставок из России, власти страны никогда не говорят о зависимости от Москвы в этих вопросах.