Песков рассказал об отношении Путина к Орбану 

Президент России Владимир Путин симпатизирует премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, считая его прагматичным и опытным лидером. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
"Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина", — сказал Песков.
Он также отметил, что Орбан человек мудрый с богатейшим опытом, "суверенный в своем базисе, во всех подходах и прагматичный". И добавил, что именно эти качества импонируют Путину.
Кроме того, Песков подчеркнул, что, несмотря на потребности Венгрии в углеводородах, больше половины которых обеспечиваются за счет поставок из России, власти страны никогда не говорят о зависимости от Москвы в этих вопросах.