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Песков рассказал об отношении Путина к Орбану 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Песков рассказал об отношении Путина к Орбану
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин симпатизирует премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, считая его прагматичным и опытным лидером. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
"Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина", — сказал Песков.
Он также отметил, что Орбан человек мудрый с богатейшим опытом, "суверенный в своем базисе, во всех подходах и прагматичный". И добавил, что именно эти качества импонируют Путину.
Кроме того, Песков подчеркнул, что, несмотря на потребности Венгрии в углеводородах, больше половины которых обеспечиваются за счет поставок из России, власти страны никогда не говорят о зависимости от Москвы в этих вопросах.
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Теги:
Политика , Виктор Орбан , Владимир Путин , Венгрия
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