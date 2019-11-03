«Невообразимо!»: как визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя

Переговоры российского президента с премьером Виктором Орбаном прошли в Кармелитском подворье — новой рабочей резиденции венгерского премьер-министра.

Будапеште на этой неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

В официальной повестке переговоров значились расширение экономического сотрудничества и вопросы энергетики, но был затронут и ряд других тем, в частности, украинская проблематика. Венгрия , как известно, одна из немногих европейских стран, которая давно и последовательно занимает весьма жесткую позицию и по отношению к Брюсселю , и по отношению к Украине

Переговоры прошли в Кармелитском подворье — новой рабочей резиденции венгерского премьер-министра. Путин стал первым лидером иностранного государства, которого Виктор Орбан встретил в стенах исторического комплекса.

Сам факт подобной встречи и теплый прием, который оказали российской делегации в Будапеште, вывели из себя западных союзников Венгрии. Основной посыл публикаций в прессе: страна ЕС и член НАТО открыто позволяет себе дружить с Москвой — неслыханная дерзость.

Financial Times с заголовком «Переговоры Орбана и Путина усугубляют беспокойство по поводу российских связей Венгрии» опубликовала дословно следующее:

«Венгрия — это, прежде всего, страна НАТО. Какие бы то ни было дружеские отношения со страной НАТО невообразимы… Но, что касается России, через Венгрию можно влиять как на ЕС, так и на НАТО, и именно это имеет значение».

А это выдержка из Deutsche Welle:

«Президент России Владимир Путин посещает премьер-министра Венгрии Орбана. Основными темами обсуждения являются электричество, газ и деньги. Примечательно, что Путин ездит в Будапешт чаще, чем Ангела Меркель, например».

Впрочем, негодование Запада кажется наигранным. Орбан преследует исключительно прагматические интересы и этого не скрывает. В условиях антироссийских санкций это может показаться чудом, но, пока Европа считает миллиардные потери от торговых войн с Россией, Венгрия первая в ЕС вышла в плюс. В прошлом году товарооборот увеличился сразу на треть — это 7 миллиардов долларов.