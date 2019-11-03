Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Невообразимо!»: как визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Переговоры российского президента с премьером Виктором Орбаном прошли в Кармелитском подворье — новой рабочей резиденции венгерского премьер-министра.
В Будапеште на этой неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
В официальной повестке переговоров значились расширение экономического сотрудничества и вопросы энергетики, но был затронут и ряд других тем, в частности, украинская проблематика. Венгрия, как известно, одна из немногих европейских стран, которая давно и последовательно занимает весьма жесткую позицию и по отношению к Брюсселю, и по отношению к Украине.
Переговоры прошли в Кармелитском подворье — новой рабочей резиденции венгерского премьер-министра. Путин стал первым лидером иностранного государства, которого Виктор Орбан встретил в стенах исторического комплекса.
Сам факт подобной встречи и теплый прием, который оказали российской делегации в Будапеште, вывели из себя западных союзников Венгрии. Основной посыл публикаций в прессе: страна ЕС и член НАТО открыто позволяет себе дружить с Москвой — неслыханная дерзость.
Financial Times с заголовком «Переговоры Орбана и Путина усугубляют беспокойство по поводу российских связей Венгрии» опубликовала дословно следующее:
«Венгрия — это, прежде всего, страна НАТО. Какие бы то ни было дружеские отношения со страной НАТО невообразимы… Но, что касается России, через Венгрию можно влиять как на ЕС, так и на НАТО, и именно это имеет значение».
А это выдержка из Deutsche Welle:
«Президент России Владимир Путин посещает премьер-министра Венгрии Орбана. Основными темами обсуждения являются электричество, газ и деньги. Примечательно, что Путин ездит в Будапешт чаще, чем Ангела Меркель, например».
Впрочем, негодование Запада кажется наигранным. Орбан преследует исключительно прагматические интересы и этого не скрывает. В условиях антироссийских санкций это может показаться чудом, но, пока Европа считает миллиардные потери от торговых войн с Россией, Венгрия первая в ЕС вышла в плюс. В прошлом году товарооборот увеличился сразу на треть — это 7 миллиардов долларов.
ТК «Звезда»: последние новости
Посольство Израиля в Москве закрыли из-за нехватки денег Посольство Израиля в Москве закрыли из-за нехватки денег «Зверье»: в МИД РФ возмущены осквернением мемориала Жукову в Одессе «Зверье»: в МИД РФ возмущены осквернением мемориала Жукову в Одессе Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс» Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс»
Комментарии238 
Теги:
Политика , Видео , Ангела Меркель , Виктор Орбан , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Financial Times , Deutsche Welle , Брюссель , Будапешт , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам 840
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену 606
Умерла Мари Лафоре
Умерла Мари Лафоре 42
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду 437
Еще одна зарубежная знаменитость захотела жить в России
Еще одна зарубежная знаменитость захотела жить в России 3
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
06:35
Бабченко: я и на «Абрамсе» на Тверскую приеду
В мире Украина
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
07:40
Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии
Происшествия Статьи
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
00:15
Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение