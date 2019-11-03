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Песков рассказал о «хорошо известном стиле» президента 

Вести.Ru 23 минуты назад
Песков рассказал о «хорошо известном стиле» президента
Фото: Вести.Ru
Владимир Путин "хочет не только слушать доклады", но и получать информацию от первоисточников, людей, "которые являются участниками тех или иных экономических процессов". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
На неделе президент провел в Светлогорске госсовет, посвященный вопросам здравоохранения, и привлек к обсуждению представителей общественности, имеющих отношение к медицине.
"Это хорошо известный стиль президента", — отметил Песков.
"Одно дело, когда докладывает министерство или губернатор, а другое дело, когда говорят люди", — добавил он. О происходящем Путин узнает на месте, получает информацию о проблемах и новаторские предложения, а потом "сопоставляет это во время рабочего процесса".
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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