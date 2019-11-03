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Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
Декларация о доходах показала, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заработала в прошлом году в 10 раз больше, нежели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопросы журналистов о том, не переживает ли ее супруг из-за такой разницы в доходах, Татьяна ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! У него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — приводит слова спортсменки Lenta.ru.
Татьяна рассказала, что и в плане образа жизни она стала для Дмитрия положительным примером — хотя Песков и ранее занимался спортом, после того, как они с Навкой создали семью, он посвящает физической культуре гораздо больше времени.
По словам супруги, пресс-секретарь президента — очень спортивный человек, прекрасно катается на коньках, любит играть в хоккей.
Как писал «Рамблер», Татьяна Навка объявила о решении передать все средства от продажи билетов на свое ледовое шоу на оказание помощи Анастасии Заворотнюк и другим женщинам, которые ведут борьбу с онкологическими заболеваниями.
Комментарии39 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Политика , Видео , Другое , Дмитрий Песков , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Lenta.ru
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