Навка озвучила мнение Пескова по поводу ее заработков

Декларация о доходах показала, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заработала в прошлом году в 10 раз больше, нежели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

На вопросы журналистов о том, не переживает ли ее супруг из-за такой разницы в доходах, Татьяна ответила, что он «счастлив, рад и доволен».

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! У него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — приводит слова спортсменки Lenta.ru.

Татьяна рассказала, что и в плане образа жизни она стала для Дмитрия положительным примером — хотя Песков и ранее занимался спортом, после того, как они с Навкой создали семью, он посвящает физической культуре гораздо больше времени.

По словам супруги, пресс-секретарь президента — очень спортивный человек, прекрасно катается на коньках, любит играть в хоккей.