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Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым 

Lenta.ru 1 час назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Навка осталась самой богатой из жен кремлевских чиновников
Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой!» — заявила фигуристка.
По словам Навки, ее супруг живет в гармонии и в ладу с собой.
«У него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — сказала она.
Спортсменка добавила, что Песков «замечательно» катается на коньках, играет в хоккей «и вообще очень спортивный человек».
«Однако, как говорят его друзья, после того как мы стали вместе, он занимается спортом гораздо чаще», — добавила Навка.
Песков и Навка поженились в 2015 году.
В 2006 году Навка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.
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Комментарии16 
Теги:
Политика , Видео , Роман Костомаров , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Администрация Президента РФ , Фонтанка.Ру
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