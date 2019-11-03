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Медведев заявил, что цифровое будущее «уже прямо здесь» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Медведев: цифровое будущее «уже прямо здесь»
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обмена знаниями и технологиями между странами в цифровую эпоху, которая, по сути, уже наступила.
"На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее — оно уже совсем рядом, по сути, оно уже прямо здесь", — сказал председатель правительства РФ, выступая на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Медведев убежден: "Нам всем нужно научиться сотрудничать в условиях глобальной парадигмы, причем не в изоляции, а путем обмена знаниями, информацией, технологиями". При этом, продолжил он, нужно добиться баланса интересов государств, бизнеса и всех людей в цифровую эпоху.
Глава российского кабинета министров признался, что рад нынешней возможности представить присутствующим на форуме бизнесменам, политикам и экспертам государств Азиатско-Тихоокеанского региона российское видение того, как будет развиваться экономика АТР и всего мира в условиях четвертой промышленной революции.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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