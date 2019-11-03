На Украине придумали способ вернуть Крым

«Надо возбудить миллион уголовных дел на каждого россиянина, который незаконно пересек границу Крыма. Из-за этого России придется пойти на переговоры», — цитирует Загороднего издание «Главред». Также он отметил, что Украине необходимо создавать неудобства соседней стране, чтобы пошатнуть ее экономику, поскольку это «единственный способ заставить Россию что-либо делать».

В октябре с подобным заявлением выступила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко . Она заявила, что Киев готов вести переговоры по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом, напоминает RT. Позже эту информацию прокомментировали в Совете Федерации , где подчеркнули, что украинским властям следует подумать о признании полуострова российским.

Ранее Тарас Загородний призывал украинские власти нанести ущерб России. В частности, эксперт предлагал создать ракеты средней дальности, которые смогли бы достичь атомных электростанций РФ и вызвать тем самым ядерный взрыв.