На Украине придумали способ вернуть Крым 

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний придумал, как отобрать Крым у России. Так, Загородний считает, что Украине необходимо добиться того, чтобы полуостров причинял РФ неудобства.
«Надо возбудить миллион уголовных дел на каждого россиянина, который незаконно пересек границу Крыма. Из-за этого России придется пойти на переговоры», — цитирует Загороднего издание «Главред». Также он отметил, что Украине необходимо создавать неудобства соседней стране, чтобы пошатнуть ее экономику, поскольку это «единственный способ заставить Россию что-либо делать».
В октябре с подобным заявлением выступила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Она заявила, что Киев готов вести переговоры по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом, напоминает RT. Позже эту информацию прокомментировали в Совете Федерации, где подчеркнули, что украинским властям следует подумать о признании полуострова российским.
Ранее Тарас Загородний призывал украинские власти нанести ущерб России. В частности, эксперт предлагал создать ракеты средней дальности, которые смогли бы достичь атомных электростанций РФ и вызвать тем самым ядерный взрыв.