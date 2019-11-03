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На Украине придумали способ вернуть Крым 

Ura.Ru 23 минуты назад
Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний придумал, как отобрать Крым у России. Так, Загородний считает, что Украине необходимо добиться того, чтобы полуостров причинял РФ неудобства.
«Надо возбудить миллион уголовных дел на каждого россиянина, который незаконно пересек границу Крыма. Из-за этого России придется пойти на переговоры», — цитирует Загороднего издание «Главред». Также он отметил, что Украине необходимо создавать неудобства соседней стране, чтобы пошатнуть ее экономику, поскольку это «единственный способ заставить Россию что-либо делать».
В октябре с подобным заявлением выступила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Она заявила, что Киев готов вести переговоры по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом, напоминает RT. Позже эту информацию прокомментировали в Совете Федерации, где подчеркнули, что украинским властям следует подумать о признании полуострова российским.
Ранее Тарас Загородний призывал украинские власти нанести ущерб России. В частности, эксперт предлагал создать ракеты средней дальности, которые смогли бы достичь атомных электростанций РФ и вызвать тем самым ядерный взрыв.
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Теги:
Политика , Видео , Тарас Загородний , Екатерина Зеленко , МИД , Совет Федерации , Республика Крым
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