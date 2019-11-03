Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше испугались сближения России и Франции 

Газета.Ru + ещё 3 45 минут назад
В Польше испугались сближения России и Франции
Фото: Reuters
В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) рассказали об опасности сближения России и Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованный PISM соответствующий бюллетень.
По мнению польских аналитиков, стремление президента Франции Эммануэля Макрона к курсу на тесное сотрудничество с Москвой может подорвать единство внутри Евросоюза и НАТО по ряду вопросов. Уточняется, что причиной таких действий французского лидера является попытка противодействовать растущему влиянию Китая в ЕС.
В PISM отметили, что в первую очередь попытка сотрудничества с Россией навредит самой Франции, поскольку Макрона будут представлять, как мирового лидера, поддерживающего "агрессивную политику" страны.
Также в документе говорится о намерении Парижа получить экономические выгоды от сотрудничества с Москвой, а также нарастить объем торговли и поднять рейтинг главы Франции в Пятой республике.
Видео дня. Преступники используют Хеллоуин для совершения преступлений
Газета.Ru: последние новости
Захарова назвала зверьем осквернивших мемориал маршалу Жукову на Украине Захарова назвала зверьем осквернивших мемориал маршалу Жукову на Украине Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке В МИД России перечислили главные ценности россиян В МИД России перечислили главные ценности россиян
Комментарии5 
Теги:
Политика , Европа , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , Польша , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина показала «несбиваемую ракету»
Украина показала «несбиваемую ракету» 19
На Украине придумали способ вернуть Крым
На Украине придумали способ вернуть Крым 327
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков» 26
Военные рассказали о зарплате контрактников
Военные рассказали о зарплате контрактников 2
Раскрыты детали убийства главы центра «Э» Ингушетии в Москве
Раскрыты детали убийства главы центра «Э» Ингушетии в Москве 79
Видео
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
02:30
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
Общество Украина
Украина показала «несбиваемую ракету»
03:51
Украина показала «несбиваемую ракету»
Армия Оружие
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
00:58
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
Общество
Бабченко сбежал из Украины
06:35
Бабченко сбежал из Украины
В мире Украина
Москвич утопил автомобиль перед уходом в армию
00:32
Москвич утопил автомобиль перед уходом в армию
Общество Происшествия
Склад AliExpress сгорел под Москвой
00:20
Склад AliExpress сгорел под Москвой
Происшествия
На Украине придумали способ вернуть Крым
00:58
На Украине придумали способ вернуть Крым
Политика
«Муся, у меня это пятый»: Симоньян показала мужа с дочкой
00:28
«Муся, у меня это пятый»: Симоньян показала мужа с дочкой
Общество
Мэр Одессы сделал резкое заявление
09:52
Мэр Одессы сделал резкое заявление
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение