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Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Племянник Кадырова извинился за пытки электрошокером
Фото: РИА Новости
Бывший мэр города Грозный Ислам Кадыров извинился после публикации видеозаписи, на которой он применял к жителям электрошокер. Соответствующее заявление троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова сделал в разговоре с журналистом ЧГТРК «Грозный» Чингизом Ахмадовым, передает ТАСС.
«Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват», — сказал Кадыров, добавив, что готов понести наказание.
По словам экс-главы города, его действия были вызваны не злым умыслом или корыстными целями, а желанием помочь людям, которые стали жертвами аферистов.
Ислам Кадыров также объяснил свое «неадекватное и неподобающее поведение» последствиями ДТП. «Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно», — заявил он.
Бывший мэр отметил, что его поведение «не подобает ни одному из членов команды Кадырова». «Мне перед собой сегодня стыдно», — сказал экс-чиновник. Он также опроверг информацию о том, что его якобы сняли с должности из-за причастности к заговору против главы Чечни.
В конце октября замначальника уголовного розыска управления МВД чеченской столицы Саламбек Мутиев сообщил, что телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи, на которых Ислам Кадыров применяет электрошокер к людям, которых он заподозрил в мошенничестве, угрожает им и обвиняет в финансировании террористов. На записи также видно, как бывший чиновник заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги.
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Теги:
Политика , Телевидение , Ислам Кадыров , Рамзан Кадыров , МВД , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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