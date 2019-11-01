«США убили того, кого сами породили»

Лавров о главаре ИГ: «американцы ликвидировали того, кого сами породили»

"Министерство обороны России уже сделало комментарий по Абу Бакру аль-Багдади. Мы хотим получить дополнительную информацию. Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут, — сказал Лавров. — Поэтому оставлю эту ситуацию в стороне".

"Однако уничтожение террористов, если оно действительно состоялось (ведь Абу Бакра аль-Багдади уже объявляли убитым многократно), — это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании "Исламского государства" и в попытке создать халифат", — продолжил глава МИД РФ, отметив, что хорошо известно, что аль-Багдади "является (являлся, если он уже мертв) порождением Соединенных Штатов".

Кроме того, глава российского дипведомства указал, что ИГ возникла "после незаконного вторжения [США и их союзников] в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю".

"Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле", — добавил Лавров.