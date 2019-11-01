Путин предупредил о кадровой проблеме в России

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в стране будет только расти. Об этом глава государства рассказал в ходе телемоста с участниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, сообщает пресс-служба Кремля

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потерям сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.

Российский лидер добавил, что проблема нехватки квалифицированных работников есть не только в России, но и на всем мировом рынке труда, в том числе в развитых странах Западной Европы.