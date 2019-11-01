Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России 

Lenta.ru + ещё 14 54 минуты назад
Путин предупредил о кадровой проблеме в России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в стране будет только расти. Об этом глава государства рассказал в ходе телемоста с участниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потерям сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.
Российский лидер добавил, что проблема нехватки квалифицированных работников есть не только в России, но и на всем мировом рынке труда, в том числе в развитых странах Западной Европы.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Последние новости
Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу в «нормандском формате» Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу в «нормандском формате» У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета У российского SSJ-100 отказал двигатель во время полета 
Теги:
Политика , Другое , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказы
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказы 307
Депутат Рады поплатился за секс-скандал
Депутат Рады поплатился за секс-скандал 26
В Турции задержали двух россиянок
В Турции задержали двух россиянок 4
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву 184
Русские «затерроризировали» семьи военных НАТО
Русские «затерроризировали» семьи военных НАТО 82
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение