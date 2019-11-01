Зеленского пропустили через «коридор позора»

Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Последний блокпост #Нет капитуляции».

На кадрах видно, что люди сопровождают главу государства выкриками «Позор!» и «Нет капитуляции!». Сообщается, что акцию протеста устроили 200 активистов «Штаба сопротивления капитуляции», выступающего против реализации Киевом «формулы Штайнмайера» и урегулирования конфликта в Донбассе.

Как сообщалось 29 октября, кортеж президента Украины встретили в Мариуполе песней «Я же не лох». Неизвестные активисты также растянули вдоль дороги в центре города два ярко-зеленых баннера со словами Зеленского, которые глава государства ранее произнес в ходе встречи с добровольцами в поселке Золотое в Донбассе.

26 октября Зеленский прибыл в Золотое, где должен был состояться отвод украинских войск. Однако разговор с добровольцами не сложился. Президент упрекнул одного из ветеранов в неподобающем отношении из-за его вопроса о том, собирается ли глава государства встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». По словам Зеленского, его сочли «лохом и лопухом», внимание которого хотят перевести с темы разведения войск.

1 октября Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.