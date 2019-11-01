В России ждут Ким Чен Ына на 75-летие Победы

ТАСС: последние новости

Путин пообещал, что в нацпарке "Куршская коса" построят велосипедную дорожку

МИД России выразил протест в связи с осквернением памятников красноармейцам в Чехии

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%