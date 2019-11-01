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Призывы НАТО провоцируют раскол Украины — Захарова 

Украина.ру + ещё 3 1 час назад
Призывы НАТО провоцируют раскол Украины — Захарова
Фото: ТАСС
НАТО ведет себя деструктивно, а его шаги способствуют повышению градуса напряженности, уверена официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу, 1 ноября.
Ранее Украину с официальным визитом посетила делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
«Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией. Игнорируют усилия, предпринимаемые в рамках Контактной группы, которая играет центральную роль в определении путей выполнения Минского комплекса мер на основе диалога с властями Донецка и Луганска», — отмечается в тексте комментария.
По мнению Захаровой, Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, а его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне».
«Цель визита натовцев ясна — поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Однако НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке. Скорее наоборот — с учетом исторического опыта расширения Альянса и его "гуманитарных интервенций" призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий», — подчеркивает Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что решение современных проблем безопасности заключается не в том, чтобы «примкнуть к кругу избранных», а в необходимости диалога.
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Комментарии 
Теги:
Политика , Украина , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , МИД , НАТО
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