Российскому здравоохранению припарки уже не помогут

Врачи обложены со всех сторон бюрократической регламентацией, а медучреждения, не имея должного финансирования для лечения по современным протоколам, «откатываются» в технологиях на несколько десятилетий назад.

Президент России Владимир Путин провел в Калининграде заседание Госсовета по вопросам развития системы здравоохранения в регионах России . В частности, он раскритиковал первичное звено здравоохранения. По его словам, власти регионов «часто схематично проводят оптимизацию в первичном звене медицины. „Это может усугубить ситуацию“, — предупредил президент и добавил, что граждане „невысоко оценивают качество услуг в первичном здравоохранении, нужно усилить работу в этом направлении“. Как отметил Путин, модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей, а в целом бюджет здравоохранения на 2020 год составит 4,5 трлн рублей.

Ранее стали известны данные Минздрава России по сокращениям врачей в регионах: такое сокращение произошло в 55 регионах страны. Что дальше будет с российским здравоохранением?

Комментарий Георгия Бовта:

Президент в последнее время часто обращается к проблемам здравоохранения. Таким образом, власти осознают наличие большого числа накопившихся нерешенных вопросов. Которые остались, несмотря на разные целевые программы и частичные преобразования, а также оптимизацию. Последняя проблемы в медицине лишь усугубила. Например, на предыдущем заседании Госсовета по этой тематике Путин распорядился разработать предложения по изменению системы оплаты труда медиков, а также по оценке степени износа медоборудования, транспорта и зданий.

При этом попадающие периодически в прессу новости о скандалах тут и там в сфере медицины свидетельствуют, что проблемы носят именно системный характер. То где-то массово увольняются врачи из-за перегрузок и низкой зарплаты, то пропадают самые необходимые лекарства, то вскрывается чудовищная бюрократизация медицины, не позволяющая вовремя лечить смертельно опасные заболевания.

На этом фоне мы наблюдаем хаотичные попытки Минздрава латать дыры на месте разваливающегося здания советской медицины. Тогда как речь надо вести о масштабной реформе здравоохранения. Список наиболее острых и запущенных проблем велик.

Главная проблема — хроническое недофинансирование государством медицины. По доле государственных затрат на медицину в ВВП, составляющих менее 3%, наша страна не только позорно отстает от среднеевропейского уровня в 7%, но даже от таких небогатых стран Восточной Европы, как Латвия, Румыния и Болгария. Минимум в полтора раза. Не говоря о Франции с их 11%. А уж до США с их долей медицинских расходов в 17% ВВП, где только федеральные затраты на две основные медицинские программы намного превосходят бюджет Пентагона, нам как до Луны.

В условиях такой нищеты во многих регионах местные чиновники извратили „майские указы“ президента таким образом, что повышение зарплат медикам на бумаге было осуществлено за счет статистических манипуляций, сокращения штатов и совместительства. Зарплата медиков сегодня гарантирована менее чем наполовину, а разные доплаты зависят от субъективного мнения главврачей. Это трудно назвать нормальным контрактом. Система госзакупок не только осталась в значительной степени коррумпированной, но и заточена на вульгарное понимание импортозамещения, в результате чего даже некачественные и неэффективные отечественные аналоги вытесняют зарубежные препараты, которым на самом деле эффективной замены нет.

Система регистрации и перерегистрации лекарств и медоборудования сродни кафкианской и в разы сложнее, чем в соседнем Казахстане, члене ЕАЭС. Соотношение платных и бесплатных медицинских услуг не отлажено, доля платности уже превосходит в общем объеме половину оказываемых услуг. В системе ОМС мало того что прописаны заниженные нормативы финансовой компенсации медучреждениям за оказанные услуги, что способствует росту всевозможных манипуляций, но еще и фактически отсутствует адекватное лекарственное страхование. Надо для начала хотя бы распространить его на пенсионеров.

Система так называемых квот на высокотехнологичную медпомощь в ее сегодняшнем виде приводит к тому, что даже детям — гражданам России собирают пожертвования эсэмэсками по телевизору. Онкобольные, пока соберут все требуемые справки и анализы после обнаружения у них заболевания, подчас к этому времени уже имеют терминальную и неоперабельную стадию рака. Записаться даже к терапевту на ближайшее время даже в больших городах стало проблемой, а приема узкого специалиста надо ждать неделями. Но за деньги — хоть завтра.