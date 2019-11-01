В РФ предложили не платить за некачественную коммуналку

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил дать право россиянам не платить за коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Соответствующую инициативу он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
По мнению парламентария, граждане регулярно жалуются на высокие тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и плохое качество предоставляемых услуг.
В настоящее время в России действует постановление правительства о порядке перерасчёта платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам. При этом Власов заверил, что для простых граждан он слишком сложен, поэтому коммунальщики зачастую нарушают права потребителей.
В связи с этим депутат призвал закрепить право россиян не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае сбоев подачи горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения, отопления в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифов на услуги ЖКХ. В Москве средний размер платы за «коммуналку» увеличится в следующем году в пределах 5%, в Московской области он не перешагнёт отметку в 4,1%. В Санкт-Петербурге плата за коммунальные услуги увеличится на 3,8%.