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Россиянам разрешат не платить за некачественные услуги ЖКХ 

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В РФ предложили не платить за некачественную коммуналку
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил дать право россиянам не платить за коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Соответствующую инициативу он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
По мнению парламентария, граждане регулярно жалуются на высокие тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и плохое качество предоставляемых услуг.
В настоящее время в России действует постановление правительства о порядке перерасчёта платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам. При этом Власов заверил, что для простых граждан он слишком сложен, поэтому коммунальщики зачастую нарушают права потребителей.
В связи с этим депутат призвал закрепить право россиян не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае сбоев подачи горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения, отопления в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифов на услуги ЖКХ. В Москве средний размер платы за «коммуналку» увеличится в следующем году в пределах 5%, в Московской области он не перешагнёт отметку в 4,1%. В Санкт-Петербурге плата за коммунальные услуги увеличится на 3,8%.
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Теги:
Политика , Василий Власов , Дмитрий Медведев , Владимир Якушев , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ , РИА Новости
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