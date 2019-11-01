В РФ предложили не платить за некачественную коммуналку

Россиянам разрешат не платить за некачественные услуги ЖКХ

По мнению парламентария, граждане регулярно жалуются на высокие тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и плохое качество предоставляемых услуг.

В настоящее время в России действует постановление правительства о порядке перерасчёта платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам. При этом Власов заверил, что для простых граждан он слишком сложен, поэтому коммунальщики зачастую нарушают права потребителей.

В связи с этим депутат призвал закрепить право россиян не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае сбоев подачи горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения, отопления в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, сообщает РИА Новости.