В Москве ответили на призыв НАТО отдать Украине Крым

"Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал заявление представителя НАТО открытым покушением на территориальную целостность и суверенитет России.

Он также напомнил, что Россия является великой державой, способной отстоять любой регион страны.

В свою очередь депутат от Крыма Руслан Бальбек назвал призыв НАТО абсурдным, а также подчеркнул, «натовские комиссии — не указ России».

Крым стал российским регионом после проведённого на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что в Североатлантическом альянсе отвергли возможность нормальной работы с Россией в настоящее время. Для сотрудничества с НАТО Москва должна существенно изменить своё поведение на мировой арене и прежде всего в Крыму. В НАТО ещё раз подчеркнули, что не признают присоединения Крыма к России, и призвали вернуть его Украине. По мнению представителей Альянса, «продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму» является частью «более широкой системы агрессивных действий России в регионе».