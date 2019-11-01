Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Андрей Руденко ответил на призыв Североатлантического альянса передать контроль над Крымом Украине.
"Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", — сказал он в беседе с РИА Новости.
При этом первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал заявление представителя НАТО открытым покушением на территориальную целостность и суверенитет России.
Он также напомнил, что Россия является великой державой, способной отстоять любой регион страны.
В свою очередь депутат от Крыма Руслан Бальбек назвал призыв НАТО абсурдным, а также подчеркнул, «натовские комиссии — не указ России».
Крым стал российским регионом после проведённого на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.
Ранее News.ru писал о том, что в Североатлантическом альянсе отвергли возможность нормальной работы с Россией в настоящее время. Для сотрудничества с НАТО Москва должна существенно изменить своё поведение на мировой арене и прежде всего в Крыму. В НАТО ещё раз подчеркнули, что не признают присоединения Крыма к России, и призвали вернуть его Украине. По мнению представителей Альянса, «продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму» является частью «более широкой системы агрессивных действий России в регионе».