В Госдуме ответили на призыв НАТО отдать Украине Крым

Депутат отметил, что подобные высказывания Москва расценивает как "откровенное вмешательство во внутренние дела" страны.

"Полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом", — напомнил он.

При этом Морозов подчеркнул, что требование "открыть" полуостров для иностранных делегация неактуально, потому что никаких проблем с посещением этой территории нет.

"И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет", — заключил депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , в свою очередь, заявил, что альянсу следует заниматься вопросами, которые напрямую касаются его компетенций. Он отметил, что такие призывы являются откровенным покушением на суверенитет России.

По его словам, Москва имеет право размещать любые виды вооружений на территории страны.

"Я предлагаю населению США обратно вернуться в Европу и передать территории Соединённых Штатов Америки их законным владельцам, которых они там уничтожили", — заключил он.

Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине. В заявлении комиссии Украина — НАТО говорится, что альянс осуждает наращивание Москвой военной мощи на полуострове и призывает пустить туда международные наблюдательные организации.