Горбачев предостерег от «стен» между Россией и Западом

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв посоветовал не возводить реальных или незримых стен между Россией и Западом, а пытаться решить существующие проблемы и разногласия.
Любая стена — это попытка отгородиться от реальной проблемы, не решая её. Поэтому я против стен. А в Европе — против разделительных линий и любых «занавесов», — приводит Reuters слова Горбачёва в преддверии 30-летия падения Берлинской стены.
Он также выразил уверенность в том, что никакой холодной войны или идеологического противостояния между Россией и Западом нет, а «есть тесные экономические взаимосвязи, свобода передвижения, общения, культурное сближение».
При этом Горбачёв в очередной раз раскритиковал президента США Дональда Трампа за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что американский лидер сделал это «не от большого ума».
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв признался, что написал российскому лидеру Владимиру Путину короткое письмо, в котором высказал свой взгляд на происходящие в мире процессы. Кроме того, он обратился с посланием к президенту Франции Эммануэлю Макрону. При этом Горбачёв подчеркнул, что ни в коем случае не хочет «навязываться в советчики» мировым лидерам, на которых в настоящее время лежит огромная ответственность.