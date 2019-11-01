Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горбачёв призвал «не возводить стен» между Россией и Западом 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Горбачев предостерег от «стен» между Россией и Западом
Фото: РИА Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв посоветовал не возводить реальных или незримых стен между Россией и Западом, а пытаться решить существующие проблемы и разногласия.
Любая стена — это попытка отгородиться от реальной проблемы, не решая её. Поэтому я против стен. А в Европе — против разделительных линий и любых «занавесов», — приводит Reuters слова Горбачёва в преддверии 30-летия падения Берлинской стены.
Он также выразил уверенность в том, что никакой холодной войны или идеологического противостояния между Россией и Западом нет, а «есть тесные экономические взаимосвязи, свобода передвижения, общения, культурное сближение».
При этом Горбачёв в очередной раз раскритиковал президента США Дональда Трампа за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что американский лидер сделал это «не от большого ума».
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв признался, что написал российскому лидеру Владимиру Путину короткое письмо, в котором высказал свой взгляд на происходящие в мире процессы. Кроме того, он обратился с посланием к президенту Франции Эммануэлю Макрону. При этом Горбачёв подчеркнул, что ни в коем случае не хочет «навязываться в советчики» мировым лидерам, на которых в настоящее время лежит огромная ответственность.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
News.ru: последние новости
В Москве ответили на призыв НАТО отдать Украине Крым В Москве ответили на призыв НАТО отдать Украине Крым Путин: Украина и Россия должны обнулить взаимные претензии по газу Путин: Украина и Россия должны обнулить взаимные претензии по газу В госархиве Петербурга опровергли секретность характеристики Путина В госархиве Петербурга опровергли секретность характеристики Путина
Комментарии8 
Теги:
Политика , ДРСМД , Михаил Горбачев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ситуации в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ситуации в Чили 19
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб
«Вопрос закрыт»: Москва парировала призыв НАТО по Крыму
«Вопрос закрыт»: Москва парировала призыв НАТО по Крыму 189
Раскрыты подробности жестокого избиения дипломата РФ в ООН
Раскрыты подробности жестокого избиения дипломата РФ в ООН 37
США поменяют калибр из-за России
США поменяют калибр из-за России 185
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение