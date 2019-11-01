Горбачев предостерег от «стен» между Россией и Западом

Горбачёв призвал «не возводить стен» между Россией и Западом

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв посоветовал не возводить реальных или незримых стен между Россией и Западом, а пытаться решить существующие проблемы и разногласия.

Любая стена — это попытка отгородиться от реальной проблемы, не решая её. Поэтому я против стен. А в Европе — против разделительных линий и любых «занавесов», — приводит Reuters слова Горбачёва в преддверии 30-летия падения Берлинской стены.

Он также выразил уверенность в том, что никакой холодной войны или идеологического противостояния между Россией и Западом нет, а «есть тесные экономические взаимосвязи, свобода передвижения, общения, культурное сближение».

При этом Горбачёв в очередной раз раскритиковал президента США Дональда Трампа за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что американский лидер сделал это «не от большого ума».