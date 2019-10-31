Горбачев предостерег от «стен» между Россией и Западом

Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом

Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.

Горбачев выразил обеспокоенность тяжелым состоянием отношений между Востоком и Западом, в особенности отсутствием диалога о ядерном вооружении между Вашингтоном и Москвой.

Он осудил решение президента Дональда Трампа вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Несмотря на критическое отношение к внешней политике США, Горбачев заявил, что возведение барьеров между странами — попытка сбежать от проблемы, а не решить ее.