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Россия ответила на очередной призыв НАТО 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россия ответила на очередной призыв НАТО
Фото: Александр Богачев / «Коммерсантъ»
Призыв НАТО, обращенный к России, передать Украине контроль над Крымом следует расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его цитирует RT в четверг, 31 октября.
Комментируя вторую часть заявления альянса относительно международных наблюдательных организации, парламентарий напомнил, что в ходе референдума на полуострове в марте 2014 года никаких препятствий для международных наблюдателей не было.
«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил он.
Ранее в четверг было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.
После воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го западные страны и Киев обвинили Москву в оккупации украинской территории. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая соответствие процедуры голосования всем нормам международного права.
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Комментарии62 
Теги:
Политика , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , НАТО , Республика Крым
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