Россия ответила на очередной призыв НАТО

Комментируя вторую часть заявления альянса относительно международных наблюдательных организации, парламентарий напомнил, что в ходе референдума на полуострове в марте 2014 года никаких препятствий для международных наблюдателей не было.

«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил он.

Ранее в четверг было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го западные страны и Киев обвинили Москву в оккупации украинской территории. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая соответствие процедуры голосования всем нормам международного права.