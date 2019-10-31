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Захарова сообщила, что в МИД РФ более трети дипломатов составляют женщины 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД
Фото: РИА Новости
Более трети дипломатов в Министерстве иностранных дел России составляют женщины, из них около 70 занимают руководящие должности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом "Соотечественницы и преемственность поколений".
"В системе МИД сейчас более трети дипломатов — это женщины. Это при том, что еще 25-30 лет назад это была чисто мужская профессия", — сказала она.
Дипломат отметила, что порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии Министерства иностранных дел России — ключевого ведомственного органа принятия решений.
"Среди женщин два директора департамента, есть и посол, несколько советников-посланников, под два десятка заместителей директоров департаментов и порядка 50 начальников отделов", — добавила дипломат.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , МИД
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