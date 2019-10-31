Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД

Захарова сообщила, что в МИД РФ более трети дипломатов составляют женщины

Более трети дипломатов в Министерстве иностранных дел России составляют женщины, из них около 70 занимают руководящие должности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом "Соотечественницы и преемственность поколений".

"В системе МИД сейчас более трети дипломатов — это женщины. Это при том, что еще 25-30 лет назад это была чисто мужская профессия", — сказала она.

Дипломат отметила, что порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии Министерства иностранных дел России — ключевого ведомственного органа принятия решений.