Захарова ответила на отказ Софии выдать визу атташе РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа болгарских властей выдать визу военному атташе посольства России напомнила о действующем в дипломатии принципе взаимности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим», — сказала она в ответ на вопрос, примет ли России ответные меры в связи с действиями Софии.
Захарова подчеркнула, что «принцип взаимности никто не отменял».
Ранее Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского диппредставительства.