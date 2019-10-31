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Захарова ответила на отказ Болгарии выдать визу атташе России 

RT на русском 1 час назад
Захарова ответила на отказ Софии выдать визу атташе РФ
Фото: © MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа болгарских властей выдать визу военному атташе посольства России напомнила о действующем в дипломатии принципе взаимности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим», — сказала она в ответ на вопрос, примет ли России ответные меры в связи с действиями Софии.
Захарова подчеркнула, что «принцип взаимности никто не отменял».
Ранее Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского диппредставительства.
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