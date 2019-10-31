Резолюцию против РФ в G7 назвали «антитрамповской»

Принятие Конгрессом США резолюции против участия РФ в "Большой семерке" (G7) свидетельствует о том, что антироссийская карта остается в американской предвыборной игре. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
На самом деле, резолюция направлена не против России, истинная цель — президент США Дональд Трамп, отметил парламентарий в Twitter.
— Антироссийская карта по-прежнему в большой предвыборной игре в США, — написал он.
В Конгрессе приняли резолюцию против возвращения РФ в G7. Против России? Для нас это не самоцель. Против Трампа,