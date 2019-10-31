Президент Боливии назвал Путина братом

Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поздравления с победой на выборах главы государства и назвал его братом.

«Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа. Боливия и Россия — братские страны», — заявил Моралес в соцсетях, передает РИА «Новости».

В тексте письма, адресованного лидеру Боливии, и опубликованного Моралесом, говорится об отношениях между двумя странами.

«Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать продуктивное сотрудничество в торгово-экономических, научно-технологических, гуманитарных и других областях на благо народов России и Боливии», — отмечается в сообщении.

По данным Высшего избирательного суда Боливии, Эво Моралес одержал победу в первом туре. Его соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.