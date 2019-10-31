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Президент Боливии назвал Путина братом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 55 минут назад
Президент Боливии назвал Путина братом
Фото: РИА Новости
Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поздравления с победой на выборах главы государства и назвал его братом.
«Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа. Боливия и Россия — братские страны», — заявил Моралес в соцсетях, передает РИА «Новости».
В тексте письма, адресованного лидеру Боливии, и опубликованного Моралесом, говорится об отношениях между двумя странами.
«Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать продуктивное сотрудничество в торгово-экономических, научно-технологических, гуманитарных и других областях на благо народов России и Боливии», — отмечается в сообщении.
По данным Высшего избирательного суда Боливии, Эво Моралес одержал победу в первом туре. Его соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.
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Теги:
Политика , Латинская Америка , Владимир Путин , РИА Новости , Боливия
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