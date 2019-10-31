Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин раскритиковал разрыв между уровнями власти 

News.ru + ещё 7 39 минут назад
Путин раскритиковал разрыв между уровнями власти
Фото: kremlin.ru
Сейчас в России существует разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти. Это стало причиной множества системных проблем, в том числе в первичном звене здравоохранения. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Для решения проблемы и изменения ситуации нужны «системные решения». Однако они не должны ущемлять самостоятельность муниципалитетов, подчеркнул президент.
Путин отметил, что в последние годы Россия минимум дважды подходила к вопросу об улучшении ситуации в здравоохранении. При этом несколько раз для этих целей в муниципалитеты направлялись деньги из бюдж