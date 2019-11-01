Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров обвинил США в попытке развалить систему международных договоров 

ТК «Звезда» + ещё 6 30 минут назад
Лавров обвинил США развале системы договоров
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ призвал мировое сообщество сохранить договоренности в сфере вооружений и стратегической стабильности.
Последствия действия властей США могут навести на мысль о том, что Вашингтон работает над тем, чтобы система международных договоров перестала существовать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он пояснил, что речь идет как минимум о договорах в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В качестве подтверждения своей мысли дипломат привел выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и вспомнил, что в 2002 году США «похоронили» Договор об ограничении систем противоракетной обороны.
«Уже идет информация о том, что чуть ли не официально объявлено о выходе из Договора по открытому небу. США официально приняли решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — продолжил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что так же нет ответа от Вашингтона по вопросам о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Вместе с тем он призвал международное сообщество сохранить систему, обеспечивающую стабильность и договоренности в сфере вооружений.
«На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы внесли проект такой резолюции с призывом договариваться о новых подходах, которые позволили бы всем чувствовать себя немного спокойнее, нежели сейчас», — рассказал Лавров в эфире программы «Международное обозрение» на «России 24».
Министр иностранных дел отметил, что, несмотря на голословные утверждения о том, что Россия испытала ракету 9М729 на запрещенную ДРСМД, никаких доказательств тому Запад не предоставляет. Та же ситуация, по его словам, происходит и со Скрипалями, в отравлении которых безосновательно обвиняют РФ, и с ОЗХО, где продвигают версии о применении сирийским правительством химического оружия.
Лавров подчеркнул: позиция России прозрачна, в том числе и по вопросам нового вооружения.
«Нас обвиняют, что мы что-то скрываем. Мы не скрываем, а предлагаем в рамках общего большого разговора обо всех аспектах стратегической стабильности говорить и об этом. Это очень четкая позиция, которая доведена до американцев», — заключил министр.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
ТК «Звезда»: последние новости
В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс» Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс» В Петербурге рассекретили характеристику КГБ на молодого Путина В Петербурге рассекретили характеристику КГБ на молодого Путина
Комментарии 
Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ОЗХО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ 513
Британия нашла средство против российских подлодок
Британия нашла средство против российских подлодок 23
Депутат Рады поплатился за секс-скандал
Депутат Рады поплатился за секс-скандал 31
В Турции задержали двух россиянок
В Турции задержали двух россиянок 4
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву
Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву 185
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение