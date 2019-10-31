Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Путин высказался об изменениях в дзюдо 

News.ru 26 минут назад
Путин высказался об изменениях в дзюдо
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин обещал поддерживать развитие дзюдо в стране. По его словам, в настоящее время этот вид единоборств переживает очередной бум популярности.
Дзюдо стало более энергичным, быстрым и зрелищным, — сказал президент во время визита в штаб-квартиру Международной федерации данного вида спорта.
Он также обратил внимание на проведение множества международных соревнований, повышение мотивации спортсменов, в том числе, с помощью материального поощрения, сообщает ТАСС.
Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, в 2008 году был удостоен звания почётного президента Международной федерации дзюдо. В 2010 году он получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет чёрный пояс по карате.
Ранее News.ru писал о том, что Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на президента РФ Владимира Путина.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
News.ru: последние новости
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Путина В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Путина Путин: Украина и Россия должны обнулить взаимные претензии по газу Путин: Украина и Россия должны обнулить взаимные претензии по газу Путин: трудно сказать, справится ли Зеленский с националистами Путин: трудно сказать, справится ли Зеленский с националистами
Комментарии 
Теги:
Политика , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Раскрыта характеристика КГБ на Путина 68
Главарь ИГ взорвал себя с двумя детьми
Главарь ИГ взорвал себя с двумя детьми
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Появилось видео ликвидации аль-Багдади 2
Израиль экстрадирует россиянина в США
Израиль экстрадирует россиянина в США 230
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике 177
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
02:12
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
В мире Конфликты
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение