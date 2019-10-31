Владимир Путин высказался об изменениях в дзюдо

Президент России Владимир Путин обещал поддерживать развитие дзюдо в стране. По его словам, в настоящее время этот вид единоборств переживает очередной бум популярности.

Дзюдо стало более энергичным, быстрым и зрелищным, — сказал президент во время визита в штаб-квартиру Международной федерации данного вида спорта.

Он также обратил внимание на проведение множества международных соревнований, повышение мотивации спортсменов, в том числе, с помощью материального поощрения, сообщает ТАСС.

Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, в 2008 году был удостоен звания почётного президента Международной федерации дзюдо. В 2010 году он получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет чёрный пояс по карате.

Ранее News.ru писал о том, что Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на президента РФ Владимира Путина.