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Путин призвал к обнулению газовых споров РФ и Украины 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Путин призвал к обнулению газовых споров с Украиной
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский лидер Владимир Путин призвал обнулить претензии друг к другу РФ и Украины по газовому вопросу. Об этом сообщает ТАСС. Так, Путин назвал арбитражные споры между странами абсурдными. В частности, он привел в пример иск украинской стороны к «Газпрому» на 7 млрд долларов за монополию на транзитном рынке.
«Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!», — цитирует президента агентство.
Путин также добавил, что Россия готова к конструктивной работе с Украиной в газовой отрасли, отметив готовность поставлять газ украинской стороне по существенно более низкой цене.
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Теги:
Политика , Украина , Владимир Путин , Газпром
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