Путин призвал к обнулению газовых споров с Украиной

Путин призвал к обнулению газовых споров РФ и Украины

Российский лидер Владимир Путин призвал обнулить претензии друг к другу РФ Украины по газовому вопросу. Об этом сообщает ТАСС. Так, Путин назвал арбитражные споры между странами абсурдными. В частности, он привел в пример иск украинской стороны к «Газпрому» на 7 млрд долларов за монополию на транзитном рынке.

«Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!», — цитирует президента агентство.

Путин также добавил, что Россия готова к конструктивной работе с Украиной в газовой отрасли, отметив готовность поставлять газ украинской стороне по существенно более низкой цене.