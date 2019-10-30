Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»

По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом». Он выразил надежду, что Будапешт заинтересуется этой возможностью.

Газ по «Турецкому потоку» должны пойти к концу 2019 года. У газопровода два направления, из них первое соединит Россию с Турцией, а второе — Россию с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» Болгария планирует до конца 2020 года.