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Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке» 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»
Фото: РИА Новости
Россия будет приветствовать присоединение Венгрии к проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом». Он выразил надежду, что Будапешт заинтересуется этой возможностью.
Газ по «Турецкому потоку» должны пойти к концу 2019 года. У газопровода два направления, из них первое соединит Россию с Турцией, а второе — Россию с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» Болгария планирует до конца 2020 года.
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Теги:
Политика , Виктор Орбан , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Венгрия
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