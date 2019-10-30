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Путин похвалил Данию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин похвалил Данию
Фото: РИА Новости
Россия приветствует решение Дании по «Северному потоку — 2», Копенгаген показал себя ответственным участником международного диалога, заявил президент России Владимир Путин.
«Да, действительно, мы, когда сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение», — передает слова Путина РИА «Новости».
Он добавил, что Дания проявила себя «ответственным участником международного общения». Этим решением, отметил Путин, Копенгаген защитил свои интересы и свой суверенитет, а также интересы партнеров в Европе, «которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».
Власти Дании в среду разрешили строительство «Северного потока — 2» в своих водах.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Дания , Копенгаген
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