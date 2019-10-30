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Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Украина пообещала обойтись без российского газа
Ранее в Кремле заявили, что достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий.
Напомним, в понедельник состоялись консультации России, Украины и ЕС по транзиту газа. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова работать по существующему контракту на транзит газа.
В то же время ЕК заявила о неготовности России идти на уступки по газу. В Верховной раде предсказали поражение Украины в «газовой войне».
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Теги:
Политика , Видео , Александр Новак , Владимир Путин , ЕС , Минэнерго , Верховная Рада
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