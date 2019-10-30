Путин рассказал о переговорах с Орбаном

В частности, Путин отметил прогресс торгово-экономических связей. Он отметил, что прирост взаимного товарооборота вырос почти на 30%.

Он добавил, что Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России.