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Путин рассказал о переговорах с Орбаном 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Путин рассказал о переговорах с Орбаном
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин переговорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном, по результатам которых назвал отношения стран успешными, передает РИА "Новости"
В частности, Путин отметил прогресс торгово-экономических связей. Он отметил, что прирост взаимного товарооборота вырос почти на 30%.
Он добавил, что Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России.
"Мы рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу. И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному", — пояснил он.
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Теги:
Политика , Виктор Орбан , Владимир Путин , РИА Новости , Венгрия
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