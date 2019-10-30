Путин рассказал о переговорах с Орбаном 

Президент РФ Владимир Путин переговорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном, по результатам которых назвал отношения стран успешными, передает РИА "Новости"
В частности, Путин отметил прогресс торгово-экономических связей. Он отметил, что прирост взаимного товарооборота вырос почти на 30%.
Он добавил, что Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России.
"Мы рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу. И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному", — пояснил он.