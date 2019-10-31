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Лавров и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Украине и другие вопросы повестки 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Лавров и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Украине
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) Томас Гремингер в четверг второй раз за год провели переговоры в Москве. Беседа продлились больше двух часов, поскольку повестка была достаточно широкой.
Помимо сверки часов по военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному измерениям деятельности ОБСЕ, подготовки заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц организации 5-6 декабря в Братиславе стороны уделили внимание содействию урегулированию региональных конфликтов с акцентом на ситуацию на Украине.
Характерно, что переговоры проходили в условиях, когда Киев, приняв "формулу Штайнмайера", пошел дальше: были разведены силы в Станице Луганской, начат аналогичный процесс в Золотом и объявлена дата начала разведения сил в Петровском. В Москве не спешат давать оценки, но безусловно приветствуют эти шаги, к которым она призывала в течение трех лет после саммита "нормандской четверки" в октябре 2016 года в Берлине.
Открывая встречу, российский министр выразил поддержку усилиям Гремингера и его команды по повышению эффективности организации, восстановлению доверия между ее государствами-участниками, формированию объединительной повестки дня, а также работе мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины.
"Россия неизменно выступает за то, чтобы ОБСЕ использовалась как площадка для диалога и именно в целях поиска коллективных ответов на общие вызовы. Тесно сотрудничаем с представителями ОБСЕ, ее различных институтов и структур", — напомнил министр.
Он добавил, что в Москве ждут приезда представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира для участия в конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" 6 ноября.

В поисках утраченного доверия

На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров с сожалением отметил, что сегодня "объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере", в том числе из-за отсутствия доверия между государствами-участниками.
"Мы солидарны в том, что при наличии политической воли государств-участников организация способна внести значимый вклад в пока буксующий трудоемкий процесс восстановления доверия в Евроатлантике", — указал он.
Министр также подчеркнул, что реализация договоренностей о построении сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в Евроатлантике и Евразии должна оставаться стратегической целью организации.
Гремингер, взяв слово, приветствовал степень вовлеченности России в деятельность ОБСЕ и выразил надежду, что она сохранится или даже возрастет в будущем. Комментируя кризис доверия, он выразил мнение, что только конструктивный диалог и взаимодействие может помочь преодолеть возникшие противоречия.

Ситуация на Украине

Украинская тематика ожидаемо стала одной из центральных на пресс-конференции. Обе стороны приветствовали долгожданное начало процесса отвода сил в Золотом.
"При режиме [бывшего президента Украины Петра] Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств", — сказал глава МИД РФ, добавив, что с приходом нового президента Владимира Зеленского ситуация значительно изменилась.
Он выразил надежду, что приказы нынешнего украинского лидера по отводу сил будут действительно выполнены.
Лавров также подчеркнул, что в перспективе важно добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушения режима прекращения огня. Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил, что вопрос соблюдения режима тишины действительно оставляет желать лучшего. По его словам, в последние 4-6 недель увеличилось количество нарушений, в результате чего растет число жертв среди мирного населения.
"Их [жертв] меньше, чем в прошлом году, но каждая унесенная жизнь гражданского населения — это та жизнь, которая могла продолжаться, и этого нельзя допускать. Вместе мы должны продолжать нашу работу над тем, чтобы свести к нулю количество нарушений соглашения о прекращение огня", — подчеркнул Гремингер.

Встреча в Братиславе

На встрече также было уделено внимание подготовке встречи глав МИД стран — участниц ОБСЕ. Глава российского дипведомства заявил, что Россия вынесет на утверждение предстоящего заседания СМИД декларацию к 75-летию окончания Второй мировой войны и проекты решений по антитеррору, борьбе с наркоугрозой и свободному доступу к информации. Кроме того, он обратил внимание своего визави на то, что страны — участницы организации вот уже пять последних лет не могут принять декларации, посвященные борьбе с христианофобией и исламофобией.
Гремингер в свою очередь анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана на полях заседания, на которой они обсудят меры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
"Динамика переговорного процесса, вероятно, немного замедлилась, но тем не менее мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая планируется на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, придаст новую динамику этому процессу", — сказал он.
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Теги:
Политика , Громкие уголовные дела , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Томас Гремингер , МИД , ОБСЕ , Москва
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