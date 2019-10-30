В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки

Парламентарий произвел сравнение после заявления украинского лидера о разработке стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса.

Козенко считает, что Зеленский "продолжает заливаться соловьем".

По мнению депутата, глава Украины дает обещание, "как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что".

Парламентарий отмечает, что данная идея Зеленского является фантастической.

Он также призвал украинского лидера реализоваывать уже имеющиеся договоренности, в том числе минские.