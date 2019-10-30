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В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки 

Газета.Ru 34 минуты назад
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Фото: Reuters
Депутат Госдумы Андрей Козенко провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и персонажем русской сказки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Парламентарий произвел сравнение после заявления украинского лидера о разработке стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса.
Козенко считает, что Зеленский "продолжает заливаться соловьем".
По мнению депутата, глава Украины дает обещание, "как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что".
Парламентарий отмечает, что данная идея Зеленского является фантастической.
Он также призвал украинского лидера реализоваывать уже имеющиеся договоренности, в том числе минские.
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Теги:
Политика , В мире , Андрей Козенко , Владимир Зеленский , Госдума
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