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Жириновский призвал рассекретить все архивы о политических репрессиях 

SM News 1 час назад
Жириновский призвал рассекретить архивы о репрессиях
Фото: РИА Новости
На своей страницу в Инстаграм лидер ЛДПР Владимир Жириновский 30 октября в День памяти жертв политических репрессий рассказал о страшной страницу в отечественной истории.
Жириновский напомнил, как в то страшное для страны время люди погибали не только от политических факторов, но и от болезни и голода.
Политик говорит, что необходимо открыть архивы и сообщить о всех жертвах репрессий, так как количество жертв не соответствует действительности.
«Нужно открыть, наконец, все архивы, сообщить обо всех жертвах того режима, чтобы в нашей истории не осталось никаких темных пятен», — говорится в сообщении.
Жириновский отметил, что нельзя допустить повторения тех страшных событий.
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Теги:
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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