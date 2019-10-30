Жириновский призвал рассекретить архивы о репрессиях

Жириновский призвал рассекретить все архивы о политических репрессиях

Жириновский напомнил, как в то страшное для страны время люди погибали не только от политических факторов, но и от болезни и голода.

Политик говорит, что необходимо открыть архивы и сообщить о всех жертвах репрессий, так как количество жертв не соответствует действительности.

«Нужно открыть, наконец, все архивы, сообщить обо всех жертвах того режима, чтобы в нашей истории не осталось никаких темных пятен», — говорится в сообщении.

Жириновский отметил, что нельзя допустить повторения тех страшных событий.