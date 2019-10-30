Эрдоган не исключил новых переговоров с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Беседа с Путиным может состояться в любой момент. Все зависит от развития событий", — сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в Анкаре.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. О досрочном завершении вывода курдских отрядов во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.