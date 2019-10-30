Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с Путиным 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Эрдоган не исключил новых переговоров с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Беседа с Путиным может состояться в любой момент. Все зависит от развития событий", — сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в Анкаре.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. О досрочном завершении вывода курдских отрядов во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Последние новости
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике Тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Комментарии 
Теги:
Политика , Ближний Восток , В мире , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»335
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери6
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская19
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву63
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
00:36
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение