«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова

В Крыму оценили слова Зеленского о невозможности легко вернуть полуостров

— Из всего, что сказано президентом Украины — самое разумное, то что Крым не удастся вернуть "легко и быстро", — заявил "РГ" Ефим Фикс. — И то я хочу уточнить: Крым для Украины — это не только не легко и не быстро, а никак и никогда! Здесь нужно быть объективным, но слова Зеленского — это политическая игра, в которой он вынужден участвовать ради собственного рейтинга среди националистов. Поэтому он никак не может отказаться от этой идеи, но я думаю, что жизнь все расставит на свои места.

Фикс выразил уверенность, что возраст украинского политика еще позволяет услышать от него здравые заявления на крымскую тему.

— Он же молодой, ему 41 год, и впереди у него целая жизнь, и наверно когда-то он перестанет говорить о возвращении Крыма, — отметил Фикс. — А о Крыме он станет высказываться, только рассуждая о добрососедских отношениях с Российской Федерацией и Крыме как ее неотъемлемой части.

Если же говорить о безопасности, то Фикс советует Зеленскому начать с обуздания незаконных вооруженных формирований, которые препятствуют мирному процессу на Донбассе.