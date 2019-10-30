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В Крыму назвали «разумным» высказывание Зеленского 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности «быстро и легко вернуть полуостров» разумные и обнадеживающие. Об этом «Российской газете» заявил первый вице-спикер Государственного совета РК Ефим Фикс.
«Из всего, что сказано президентом Украины, самое разумное — то, что Крым не удастся вернуть «легко и быстро». И то я хочу уточнить: Крым для Украины — это не только не легко и не быстро, а никак и никогда!» — пояснил Ефим Фикс.
Он также напомнил, что президенту Украины всего 41 год и «наверно когда-то он перестанет говорить о возвращении Крыма».
«И о Крыме он станет высказываться, только рассуждая о добрососедских отношениях с Российской Федерацией и Крыме как ее неотъемлемой части», — выразил уверенность политик.
Он также призвал Владимира Зеленского навести порядок в вооруженных формированиях, которые препятствуют мирному процессу на Донбассе.
«Если Зеленскому удастся навести порядок в этой части, то у них будет все хорошо, и не надо будет никакой «безопасной интеграции». Донецкая и Луганская республики будут жить по своим законам и правилам, которые определены минским форматом и международным сообществом. Тогда и Украина будет жить в добрососедстве с Россией и другими государствами», — уверен Ефим Фикс.
«Рамблер» писал, что накануне в Донбассе началось реальное разведение военных сил. Президент Украины, следуя «формуле Штайнмайера», после отведения сил намерен провести местные выборы в Донбассе по украинским стандартам и под надзором ОБСЕ.
При этом ранее Владимир Зеленский приехал в Золотое и на повышенных тонах поговорил с бойцами батальона «Азов», требуя сдать незарегистрированное оружие. В свою очередь основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что националисты «не допустят капитуляции» в Донбассе.
Комментарии2 
Теги:
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Ефим Фикс , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , ОБСЕ , "Российская газета" , Республика Крым
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