В Крыму назвали «разумным» высказывание Зеленского

«Из всего, что сказано президентом Украины, самое разумное — то, что Крым не удастся вернуть «легко и быстро». И то я хочу уточнить: Крым для Украины — это не только не легко и не быстро, а никак и никогда!» — пояснил Ефим Фикс.

Он также напомнил, что президенту Украины всего 41 год и «наверно когда-то он перестанет говорить о возвращении Крыма».

«И о Крыме он станет высказываться, только рассуждая о добрососедских отношениях с Российской Федерацией и Крыме как ее неотъемлемой части», — выразил уверенность политик.

Он также призвал Владимира Зеленского навести порядок в вооруженных формированиях, которые препятствуют мирному процессу на Донбассе.

«Если Зеленскому удастся навести порядок в этой части, то у них будет все хорошо, и не надо будет никакой «безопасной интеграции». Донецкая и Луганская республики будут жить по своим законам и правилам, которые определены минским форматом и международным сообществом. Тогда и Украина будет жить в добрососедстве с Россией и другими государствами», — уверен Ефим Фикс.

«Рамблер» писал, что накануне в Донбассе началось реальное разведение военных сил. Президент Украины, следуя «формуле Штайнмайера», после отведения сил намерен провести местные выборы в Донбассе по украинским стандартам и под надзором ОБСЕ