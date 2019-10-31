Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Обнародована характеристика КГБ на Путина

Санкт-Петербурге на выставке рассекреченных документов показали характеристику-рекомендацию на президента РФ Владимира Путина . Документ был составлен в КГБ, когда Путину было всего 23 года.

«Товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — указано в характеристике, которую цитирует интернет-портал 78.ru.

В характеристике уточняется, что Путин «состоит на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года». Автор документа. отмечает дисциплинированность и добросовестность будущего президента страны. Будущий политик, согласно документу, был «морально устойчивым молодым человеком, пользующимся заслуженным авторитетом у товарищей по работе».

В характеристике отмечается, что в свободное от работы время Путин успешно занимался спортом: «к 23 годам он стал мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо». Сообщалось, что в 1976 году Путин выиграл Чемпионат Ленинграда.

Характеристика на Путина представлена в рамках проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков», которая проходит в Центральном государственном архиве историко-политических документов.