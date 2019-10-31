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Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Уральский город лишили инвестиций из-за Шипулина
Фото: Matthias Schrader/ AP Photo
Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года. Об этом пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».
За Шипулина на довыборах проголосовало около 40 процентов горожан — это четвертый с конца результат из 21 населенного пункта. По мнению Устинова, из-за этого город был лишен инвестиций на 300 миллионов рублей.
«На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона "Маяк" и другими проектами, но из 368 миллионов нам оставили 68», — подсчитал Устинов, добавив, что будущего у города нет. «Просто уходим на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций», — сказал мэр.
Шипулин был избран в Госдуму в сентябре. Спортсмен набрал 41 процент голосов по Свердловской области. Он шел на выборы от партии «Единая Россия».
О желании Шипулина пойти в Госдуму стало известно в январе. 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.
Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую спортсмен завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.
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Теги:
Политика , Александр Устинов , Антон Шипулин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Краснотурьинск , Свердловская Область
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