Уральский город лишили инвестиций из-за Шипулина

Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина

За Шипулина на довыборах проголосовало около 40 процентов горожан — это четвертый с конца результат из 21 населенного пункта. По мнению Устинова, из-за этого город был лишен инвестиций на 300 миллионов рублей.

«На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона "Маяк" и другими проектами, но из 368 миллионов нам оставили 68», — подсчитал Устинов, добавив, что будущего у города нет. «Просто уходим на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций», — сказал мэр.

Шипулин был избран в Госдуму в сентябре. Спортсмен набрал 41 процент голосов по Свердловской области. Он шел на выборы от партии «Единая Россия»

О желании Шипулина пойти в Госдуму стало известно в январе. 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.