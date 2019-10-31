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«Ничего себе у вас велодорожки!»: Путин показал кулак на просьбу дать денег 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Путин показал кулак на просьбу дать денег
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин показал кулак в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей на велодорожку, сообщает «Новый Калининград».
В четверг Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в Светлогорске. Студентка БФУ им. Канта попросила главу государства поддержать проект «Куршский велотракт». В ходе обсуждения директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сообщил, что стоимость велодорожки в рамках проекта оценивается в 451 млн рублей.
Услышав эту цифру, Путин с улыбкой пригрозил Калине кулаком и воскликнул: «Ничего себе у вас велодорожки!». Тем не менее, президент пообещал поддержать проект и выделить на него необходимую сумму.
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Теги:
Политика , Анатолий Калина , Владимир Путин
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