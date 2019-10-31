«Ничего себе у вас велодорожки!»: Путин показал кулак на просьбу дать денег

Президент России Владимир Путин показал кулак в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей на велодорожку, сообщает «Новый Калининград».

«Ничего себе у вас велодорожки!»: Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион на велодорожку pic.twitter.com/GfBiRMjBTx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 октября 2019 г.

В четверг Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в Светлогорске. Студентка БФУ им. Канта попросила главу государства поддержать проект «Куршский велотракт». В ходе обсуждения директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сообщил, что стоимость велодорожки в рамках проекта оценивается в 451 млн рублей.

Услышав эту цифру, Путин с улыбкой пригрозил Калине кулаком и воскликнул: «Ничего себе у вас велодорожки!». Тем не менее, президент пообещал поддержать проект и выделить на него необходимую сумму.