Копить на пенсии будем опять по-новому

Минфин опубликовал законопроект для общественного обсуждения о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Так будет называться новая государственная накопительная пенсионная система, которая придет на смену действовавшей в России до 2014 года. В нее же можно будет, в том числе, перевести накопления, замороженные в 2014 году.

Предположительно, система заработает не ранее 2021 года. Главное отличие ее от «замороженной системы» — необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части — 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (то есть нынешним пенсионерам) и 6% — на накопления самого работника. С 2014 года и эти 6% тоже направляются в страховую пенсию. Теперь, помимо отчисляемых работодателем 22%, работник сможет дополнительно направить еще 6% на добровольные накопления. Эти отчисления подпадут под льготы по уплате НДФЛ, но не более 6% от дохода (сейчас ставка 13%). Если человек захочет копить больше, то сможет включить расходы свыше 6% в уже существующий социальный налоговый вычет — он ограничен 120 тысячами рублей в год.

Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Вычет будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые шесть лет — 1,3, а затем — 1,6. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов на оплату труда. Государство гарантирует сохранность всех накоплений: взносов по ГПП, переведенной в систему замороженной ранее накопительной пенсии и инвестиционного дохода. Получать пенсию по ГПП можно будет либо при наступлении пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Заработает ли новая система?

Для того, чтобы предложить новую систему пенсионных накоплений, правительству, конечно, нужно было набраться определенного политического мужества. А также отчаяния. Мужества — потому, что после фактически бессрочного замораживания прошлых накоплений в 2014 году, а также после, кажется, уже троекратных изменений пенсионных правил за последние лет десять, трудно рассчитывать на то, что будущие пенсионеры многомиллионными толпами побегут подписываться на новую систему. Собственно, авторы новой накопительной системы скромно рассчитывают, что в первое время участниками «гарантированного пенсионного плана» (ГПП) станут около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2%, при учете, что по состоянию на конец 2018 года самостоятельно копили на пенсию с помощью негосударственных пенсионных фондов 6,1 млн человек, но за 10 лет, что существует такая возможность, их число уменьшилось на 700 000. С другой стороны, элемент отчаяния со стороны Минфина можно усмотреть в том, что правительство страстно хочет, чтобы в экономику пошли так называемые «длинные пенсионные деньги». Как это происходит во многих развитых странах. Но не происходит у нас.

Почему? Да потому, что для «длинных денег», как минимум, нужны длинные, то есть стабильные правила игры, которые в отношении пенсионной системы лучше не менять десятилетиями. К примеру, в предлагаемом российском «гарантированном пенсионном плане» во многих местах просматриваются прямые заимствования из американской системы добровольных пенсионных накоплений, так называемой «программы 401K», которая в просторечии тоже называется «пенсионный план». Правда, там предусмотрены куда более щедрые налоговые льготы как для компаний, имеющих такие программы, так и для будущих пенсионеров, да и отчислять можно куда большую долю зарплаты. Принципиальная же разница состоит в том, что американский закон о программе 401К был принят в 1974 году, с тех пор так и работает.

А еще одно важное отличие состоит в том, что американский финансовый рынок, а также рынок акций дает совершенно другие возможности, как для работы «длинных денег», так и для пенсионных накоплений. Но вряд ли ведь идеологи будущей российской накопительной системы позволят нашим пенсионным деньгам крутиться на том же доходном американском рынке. Хотя, например, многие западные пенсионные фонды в лучшие времена активно инвестировали в российский фондовый рынок.

К нашим условиям, наверное, больше бы подошла норвежская практика, где будущие пенсии финансируются через специальный фонд, в том числе отчислениями от продажи нефти. Однако наш Фонд национального благосостояния, формируемый, прежде всего за счет дополнительных доходов бюджета от нефтегазового комплекса, который и был создан, помнится, как раз для софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сегодня рассматривается правительством уже совсем иначе. А именно как «кубышка», которую вот-вот раскупорят для финансирования национальных проектов.

Ну а в условиях, когда правила игры постоянно меняются и совершенно не известно, что придет на ум будущим российским правителям, подавляющее большинство обывателей предпочтут копить на свою старость сами. Из тех, кому есть что копить. В том числе, например, с помощью индивидуальных инвестиционных счетов, которые с точки зрения налоговых льгот выглядят уж не хуже предлагаемого «гарантированного пенсионного плана».