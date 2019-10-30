Лавров отреагировал на планы США защитить нефть в Сирии

Лавров отреагировал на планы США «защитить» нефтяные месторождения в Сирии

«Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики», — заявил Лавров.

Министр также назвал незаконным намерение Вашингтона эксплуатировать эти нефтяные месторождения. По словам Лаврова, американском экспертном сообществе развернулась дискуссия, в которой, в частности, цитируются решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.

«Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого», — сказал Лавров.

Ранее президент США, объявивший о выводе американских войск севера-востока Сирии, заявил , что некоторые американские военные продолжат находиться у нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, чтобы эти объекты вновь не захватили террористы ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).