Лавров отреагировал на планы США защитить нефть в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы США «защитить» нефтяные месторождения в Сирии, передает «РИА Новости».
«Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики», — заявил Лавров.
Министр также назвал незаконным намерение Вашингтона эксплуатировать эти нефтяные месторождения. По словам Лаврова, американском экспертном сообществе развернулась дискуссия, в которой, в частности, цитируются решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.
«Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого», — сказал Лавров.
Ранее президент США, объявивший о выводе американских войск севера-востока Сирии, заявил, что некоторые американские военные продолжат находиться у нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, чтобы эти объекты вновь не захватили террористы ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
21 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются оставить часть своих войск в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. 23 октября Дональд Трамп выступил с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции, передавал CNN. В своем обращении он объявил, что Вашингтон собирается оставить нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики под своим контролем.