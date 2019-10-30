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Лавров отреагировал на планы США «защитить» нефтяные месторождения в Сирии 

Rambler News Service 1 час назад
Лавров отреагировал на планы США защитить нефть в Сирии
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы США «защитить» нефтяные месторождения в Сирии, передает «РИА Новости».
«Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики», — заявил Лавров.
Министр также назвал незаконным намерение Вашингтона эксплуатировать эти нефтяные месторождения. По словам Лаврова, американском экспертном сообществе развернулась дискуссия, в которой, в частности, цитируются решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.
«Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого», — сказал Лавров.
Ранее президент США, объявивший о выводе американских войск севера-востока Сирии, заявил, что некоторые американские военные продолжат находиться у нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, чтобы эти объекты вновь не захватили террористы ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
21 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются оставить часть своих войск в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. 23 октября Дональд Трамп выступил с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции, передавал CNN. В своем обращении он объявил, что Вашингтон собирается оставить нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики под своим контролем.
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Теги:
Политика , Марк Эспер , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , Исламское государство , CNN , РИА Новости , Сирия , США
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